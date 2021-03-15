«الطب الشرعي» في مقتل سيدة حدائق القبة: اسفكسيا كتم النفس سبب الوفاة

حصلت " الدستور" على نص تقرير الصفة التشريحية، في واقعة مقتل سيدة وسرقتها داخل شقتها بمنطقة حدائق القبة، في القضية رقم 14071 السنة 2020 جنایات حدائق القبة، والمقيدة برقم 1656 لسنة 2020 کلي غرب القاهرة.والذي تضمن اتهام كل من "ع. س" 25 سنة، سائق، و"أ. س" 29 سنة، فرد أمن، و"س. م"، 44 سنة، عاملة بمصنع حلوى، و"أ. ب" بارتكاب الواقعة، وثبت بتقرير الصفة التشريحية الوارد بمذكرة النيابة العامة، أن إصابات الوجنة والشفتين حدثت من الضغط بغرض سد المسالك الهوائية وكتم النفس، وان الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة، وأن الوفاة تعزی إلى اسفكسيا كتم النفس.وتابع التقرير ان البصمة الوراثية للخلايا البشرية المعثور عليها بقلامات أظافر المجني عليها، عبارة عن خليط من البصمة الوراثية الخاصة بها والبصمة الوراثية الخاصة بالمتهان الأول والثاني.وأشار التقرير الي ان البصمة الوراثية للخلايا البشرية المعثور عليها بقلامات اظافر المتهمين الأول والثاني، عبارة عن خليط من البصمة الوراثية الخاصة بهما، والبصمة الوراثية الخاصة بالمجني عليها.وكشف قرار إحالة المتهمين أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "ع. س" 25 سنة، سائق، و"أ. س" 29 سنة، فرد أمن، و"س. م"، 44 سنة، عاملة بمصنع حلوى، و"أ. ب"، لأنهم في يوم 2 أبريل 2020، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، محافظة القاهرة، أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليها "ن.ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها فتوجها إلى حيث أیقنا تواجدها منتحلين صفة كاذبة "عاملين بشركة الغاز " وما إن ظفرا بها وحيدة بمسكنها حتی طرحاها أرضا مكبلين إياها بلاصق، وما إن همت بالاستغاثة حتى قيد حركتها الأول وأطبق الثاني على أنفاسها قاصدين من ذلك قتلها ففاضت روحها لبارئها على نحو ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، وذلك في ضوء ما جرت عليه التحقيقات.وأضاف قرار الإحالة أنه وقد اقترنت جناية القتل بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان، سرقا المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن توجها لمسكنها زاعمين عملهما بشركة الغاز، كما ارتبطت جناية القتل بجنح أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان، دخلا بيتا مسكونا والمملوك للمجني عليها نتيجة ادلائهما ببيانات غير صحيحة "كونهما عاملين بشركة الغاز" مع علمهما بذلك، وكان ذلك ارتكاب الجرائم السابقة.وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين تداخلا في وظيفة عمومية، من غير أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك بأن أدلوا بكونهما عاملين بشركة الغاز.كما أوضح أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سكين - لاصق" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية، وأن المتهمة الثالثة اشتركت بطرق التحريض والمساعدة مع المتهمين على ارتكاب الجرائم المبينة سلفا، بأن حرضتهما على سرقة مسكن مخدومتها المجني عليها طاعنة السن وساعدتهما بأن أرشدتهما إلى حيث تقطن وسبیل دخولهما ومحل احتفاظها بالمراد سرقته فتمت الجريمة، وما احتملته من نتيجة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة، والمتهم الرابع أخفى أشياء مسروقة "المصوغ الذهبي" محل الاتهام الأول مع علمه بذلك.كما جاء بأقوال عميد شرطة، رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة حاليا ومفتش مباحث فرقةالزيتون سابقا، خلال أقواله أمام النيابة العامة ان تحرياته السرية دلته على قيام المتهمة الثالثة بتحريض المتهم الأول على سرقة المجني عليها، فتوجه اليها برفقة الثاني وطرقا الباب زاعمين تبعيتهما الشركة الغاز ففتحت لهما وما أن ظفرا بها وحيدة في مسكنها، حتى أطبق الثاني على وجهها ودفعها فسقطت ارضا فقاما بتكبيلها یدا وقدما وفما باستخدام لاصق فتمكنوا من سرقة مسكنها.وأضاف أنه وحال استغاثتها أطبق الثاني على وجهها مرة اخرى، بمساعدة الأول كاتمين أنفاسها قاصدين ازهاق روحها خشية افتضاح أمرهما فخارت قواها وفاضت روحها إلى بارئها، مشيرا إلى أنه ضبطهم نفاذا لقرار النيابة العامة وعثر بحوزتهم على المضبوطات، وأقروا بارتكابهم الواقعة وبيع الغويشة للمتهم الرابع.