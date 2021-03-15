1208 إصابات جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، تسجيل 1208 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبد الله - في تصريح نقلته صحيفة "ملاي ميل" الماليزية - إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ماليزيا وصل إلى 324 ألفا و971 حالة، بينها 15 ألفا و511 حالة نشطة.وأشار المسؤول الماليزي إلى تعافي 1973 شخصا من الفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 308 آلاف و247 شخصا.