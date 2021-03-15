مسؤول طبي يطالب بفرض إغلاق بالولايات الألمانية لمنع موجة ثالثة من كورونا

طالب رئيس الرعاية الصحية للاتحاد الألماني للعناية المركزة كريستيان كاراجانيديس، بفرض إغلاق مرة أخرى في الولايات الألمانية لمنع موجة ثالثة قوية من فيروس كورونا المستجد، ونظرا لارتفاع أعداد الإصابات.وأعرب كاراجانيديس - في تصريح اليوم الاثنين - عن أمله في أن تقوم الدول برفع حالات الطوارئ لمنع تفشي موجة ثالثة من الفيروس التاجي.وقال: "إننا سنرى من 5 إلى 6 آلاف مريض في وحدات العناية المركزة مرة أخرى، إذا لم يتم السيطرة على الأوضاع".. متابعا: "إذا منحنا الفيروس فرصة أخرى للانتشار، فإننا سنرى الأعداد تزداد بطريقة سريعة جدا".كانت الحكومة الألمانية الفيدرالية وحكومات الولايات قد وافقت على العودة إلى الإغلاق إلى بعض المناطق حال وصول عدد الإصابات الجديدة بها إلى ما نسبته 100 إصابة لكل 100 ألف نسمة.يذكر أن إجمالي الإصابات في ألمانيا قد بلغ مليونين و575 ألفا و849 إصابة تم اكتشافها منذ بداية الوباء.، فيما بلغ تعداد المتعافين مليونين و356 ألفا و100 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 73 ألفا و418.