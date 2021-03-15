«الأطباء» تخصص استراحات فندقية لشباب النقابة بالقاهرة

خصصت نقابة الأطباء استراحتين بعد شرائهما، لشباب الأطباء ممن يحتاجون إلى إقامة مؤقتة بالقاهرة لقضاء بعض حوائجهم الدراسية أو الخاصة بالعمل، وذلك تزامنًا مع "يوم الطبيب" وتسهيلا على شباب الأطباء من جميع محافظات مصر.وأوضحت نقابة الأطباء أنه يجري الانتهاء من أعمال التشطيبات والفرش، لتحويلها إلى استراحات فندقية للأطباء والطبيبات، وتقع في شارع القصر العيني بالعقار المواجه لدار الحكمة ومن المقرر افتتاحها خلال ثلاثة اشهر.تأتي هذه الخطوة كبداية للتوسع في انشاء استراحات للأطباء، نظرًا لحاجة شباب الأطباء لأماكن إقامة بالقاهرة خلال فترات الامتحانات، واتمام أي إجراءات مركزية تتطلب الإقامة بالعاصمة، وأوضحت أن اللجنة الاجتماعية سوف تعلن طريقة الحجز عند الانتهاء من اعمال التشطيبات والفرش.