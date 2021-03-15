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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منسقة الأمم المتحدة: مصر خلقت قصص نجاح ملهمة في مواجهة آثار تغير المناخ

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:53 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أريج الجيار
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أشادت السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالقاهرة، بخطوات مصر الحثيثة في تحقيق الاستدامة البيئية والاستثمار البيئي، ودورها في الدفع بقضية تغير المناخ واتفاق باريس ومفاوضاته ووضعه حيز التنفيذ، مؤكدة أن مصر تعتبر نموذجا ملهما للدول فيما حققته في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية كتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتخفيف انبعاثات قطاع النقل.

ودعت المنسقة وزيرة البيئة المصرية لطرح قصص النجاح المصرية في مجالي التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية في إحدى حلقات ملتقى فريق الأمم المتحدة القطري الذي سيعقد خلال الفترة القادمة، لتكون نماذج ملهمة للدول الأخرى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ يتطلب التزام الدول المتقدمة بدفع تكلفة انبعاثاتها، وتيسير حصول الدول النامية على الوسائل التي يتيحها اتفاق باريس للمواجهة سواء موارد تمويل او نقل التكنولوجيا، مشيرة إلى أن استمرار مصر في خلق مزيد من قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ يحتاج المزيد من التعاون والدعم من الأمم المتحدة، كما يحتاج لتوفير الموارد المالية اللازمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور الشباب ونشر الوعي البيئي، مستعرضة ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر الوعي البيئي ومنها إطلاق المبادرة الرئاسية لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر"، والتي يتم من خلالها طرق كافة الأبواب وإشراك الشباب بدءا من المدارس حتى الجامعات وتبني أفكارهم واطروحاتهم لتنفيذ مشروعات بيئية واعدة، حيث رحبت السيدة ايلينا بدعوة وزيرة البيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتقديم الدعم للشركات الناشئة، موضحة أن مبادرات الشباب وافكارهم يمكن أن تخلق حلولا خارج الصندوق وأكثر تماشيا مع متغيرات الواقع.

كما دعت وزيرة البيئة خلال اللقاء للتعاون لإيجاد آليات وسبل لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018 لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث "تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر"، وتم تضمينها في إعلان مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي تحت رئاسة مصر، ثم تم تبنيها في الاتحاد الإفريقي وقمة الطبيعة بباريس، وجددت وزيرة البيئة المصرية الدعوة مرة أخرى سبتمبر الماضي خلال لقاء جمع وكالات الأمم المتحدة ورؤساء الاتفاقيات العالمية، حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ تلك المبادرة خاصة في ظل مسار التعافي الأخضر من تداعيات جائحة كورونا.

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