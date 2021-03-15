«الإحصاء»: 121% زيادة في صادرات مصر للبحرين خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية للبحرين سجلت ارتفاعًا إلى حدود 139.3 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 62.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 76.3 مليون دولار، بنسبة 121% خلال عام.وأشار إلى تراجع واردات مصر من البحرين لـ 261.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 357.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 96.2 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم، بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.