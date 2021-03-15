الصين «قلقة» حيال سلامة مواطنيها في بورما

أعلنت الصين اليوم الاثنين أنها "قلقة جدًا" حيال سلامة مواطنيها في بورما حيث "تتابع عن كثب الوضع" ودعت مواطنيها إلى التحلي بالحذر، مشيرةً إلى إلحاق الضرر بمصانع تعود ملكيّتها إلى صينيين.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان أمام الصحافة إن "الصين تأمل أن تأخذ بورما تدابير عملية لضمان سلامة الصينيين"، داعيًا المواطنين الصينيين في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا إلى "أن يكونوا حذرين".