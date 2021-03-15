«مصر للطيران» تسير 44 رحلة لنقل 3355 راكبا اليوم

تسير مصر للطيران، اليوم الأثنين، 44 رحله جوية منها 29 رحلة دولية، إلى كل من واشنطن، بيروت، بغداد، أكرا، جوبا، لاجوس، دبي، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا.فيما تسير الشركة 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، ومرسي علم، و5 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3355 راكب.