صرف 70% من «تموين مارس» بشمال سيناء

أعلن المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، إنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر مارس الجاري بنسبة 70%على المستفيدين من البطاقات التموينية.وأشار في تصريحات للدستور، إلى أنه تم الصرف من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية للتجار التموينيين وبدالي التموين بواقع 8 استعاضات شهريا، وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث يكون للتجار الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.وكشف أنه يتم صرف سلع تموينية بقرابة 14 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في السلع وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع وخاصة في حال تقلبات الطقس وتجنبا لسقوط أمطار غزيرة ورفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي للسلع لتكون متوفرة بشكل مستمر.وقال إنه تم توفير حصص من الدقيق من المطاحن في المخابز لتكفي لمدة 3 أيام بالإضافة إلى توفير أرصدة احتياطية من الدقيق في المطاحن لتتراوح ما بين 5 - 9 أيام لتكفي احتياجات المخابز البلدية، لافتا إلى انتظام إنتاج المخابز.