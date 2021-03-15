«الصحة» تدعو المواطنين للتسجيل للحصول على لقاح كورونا

دعا الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، عبر المنصة الوحيدة للحصول على لقاحات فيروس وهي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان http:www.egcovac.mohp.gov.eg، والذي تمت إتاحته للمواطنين يوم 28 من شهر فبراير الماضي.وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا بشكل إلكتروني، وذلك وفقًا البيانات التي يتم إدخالها على الموقع، كما تم تخصيص الخط الساخن 15335 للمزيد من الاستفسارات والمعلومات حول اللقاح، وكيفية الحصول عليه للمواطنين من الفئات المستحقة الذين لا يستطيعون التسجيل على الموقع.وناشد "السبكي"، الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا أن الطعوم آمنة تمامًا وتعطي حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى 86%، كما ترفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%، وتحمي من الدخول في مضاعفات المرض الخطيرة بنسبة كبيرة للغاية.