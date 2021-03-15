السويد تدرس استخدام لقاح «سبوتنيك V» المضاد كورونا

أعلن منسق اللقاحات السويدي ريتشارد بيرجستريوم، أن بلاده قد تحصل على لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا" في يونيو القادم، مشيرًا إلى فعاليته العالية.وقال بيرجستريوم - في تصريح صحفي اليوم الاثنين "من الممكن أن أولئك الذين سيتم تلقيحهم بالدرجة الأخيرة سيتلقون هذا اللقاح الروسي".وأضاف أن "سبوتنيك V" قد يصبح إضافة لخطة التلقيح الحالية، حيث يبدو أن استخدامه واعدا وفعاليته تقدر بنحو 93%.. وتابع قائلا "لقد أجريت محادثات حول ظروف توريد هذا اللقاح، وليس من المعروف حتى الآن من سيوقع الاتفاق بهذا الشأن، الاتحاد الأوروبي أم دول منفصلة".وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن الوكالة الطبية الأوروبية بدأت فحص اللقاح الروسي في الرابع من مارس الجاري، ومن جانبه أكد مصدر مطلع أن القرار حول المصادقة النهائية عليه يمكن اتخاذه في مايو القادم.