تفاصيل القافلتين التموينيين 246 و247 لشمال سيناء

أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدفع بالقافلتين التموينيتين رقمي 246 و247 لمحافظة لشمال سيناء، بهدف توفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة ليكفي مابين شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.وأوضحت الشركة العامة لتجارة الجملة أن إجمالي عدد السيارات المتحركة المحملة بالسلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة بلغت نحو 7 سيارات، يتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش.وقال المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء، في تصريح خاص للدستور، إن القافلتين التموينيتين رقمي 246 و247 شمال سيناء التي تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تضمنت ضخ 37.5 طن سكر تمويني معبأ ليطرح بسعر 8.5 جنيه للكيلو، و34 طن أرز تمويني يطرح بـ 8 جنيهات للكيلو و500 كرتونة خل، و2000 كرتونة صابون و300 كرتونة مسحوق غسيل، و275 كرتونة كمامات.وأشار إلى أن القافلتين تهدفان لزيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 3 أشهر والزيت التمويني 4 أشهر، والأرز شهرين.