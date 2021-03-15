عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الإثنين باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 54 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، كما اقتحم ضباط من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات "الأقصى" واعتلوا المسجد القبلي، تزامنا مع تلك الاقتحامات.