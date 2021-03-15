إحالة 17 موظفا للتحقيق بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطن.وقام مجدي إبراهيم رئيس مركز ومدينة الدلنجات بالمرور على المصالح بالمدينة لمتابعة سير العمل ومستوى جودة الخدمات المقدمه للمواطنين والانضباط الإداري، حيث تم المرور على مكتب العمل والزراعة ومخازن الإدارة التعليمية، وتلاحظ غياب ١٧ موظفا بدون سند قانوني، وتم عمل تقرير للعرض على رئيس المركز لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.كما أكد رئيس المركز استمرار حملات المرور بصفة مستمرة على كافة المصالح الحكومية لعودة الانضباط الإداري للمصالح الحكومية وتقديم الخدمات.