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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 17 موظفا للتحقيق بالبحيرة

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:46 م
متهم
متهم
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطن.

وقام مجدي إبراهيم رئيس مركز ومدينة الدلنجات بالمرور على المصالح بالمدينة لمتابعة سير العمل ومستوى جودة الخدمات المقدمه للمواطنين والانضباط الإداري، حيث تم المرور على مكتب العمل والزراعة ومخازن الإدارة التعليمية، وتلاحظ غياب ١٧ موظفا بدون سند قانوني، وتم عمل تقرير للعرض على رئيس المركز لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما أكد رئيس المركز استمرار حملات المرور بصفة مستمرة على كافة المصالح الحكومية لعودة الانضباط الإداري للمصالح الحكومية وتقديم الخدمات.

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