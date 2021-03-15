الصومال يتسلم 300 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا

تسلمت الحكومة الصومالية أول دفعة من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا المستجد، تقدر بـ300 ألف جرعة مقدمة من منظمة الصحة العالمية، التي خصصت للصومال 5ر1 مليون جرعة.وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الإثنين، أن أول دفعة من اللقاح المضاد للفيروس وصلت إلى مطار مقديشو الدولي عبر طائرة خاصة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بحضور وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكر نور، والمبعوث الأممي جيمس أسوان، بالإضافة إلى مسئولين آخرين.كانت وزارة الصحة الصومالية قد أعلنت - في وقت سابق - تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 9190 حالة، إضافة إلى 18 وفاة رفعت حصيلة الوفيات إلى 364 حالة.