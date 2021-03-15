رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصومال يتسلم 300 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:45 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
أ ش أ
طباعة
تسلمت الحكومة الصومالية أول دفعة من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا المستجد، تقدر بـ300 ألف جرعة مقدمة من منظمة الصحة العالمية، التي خصصت للصومال 5ر1 مليون جرعة.

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الإثنين، أن أول دفعة من اللقاح المضاد للفيروس وصلت إلى مطار مقديشو الدولي عبر طائرة خاصة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بحضور وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكر نور، والمبعوث الأممي جيمس أسوان، بالإضافة إلى مسئولين آخرين.

كانت وزارة الصحة الصومالية قد أعلنت - في وقت سابق - تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 9190 حالة، إضافة إلى 18 وفاة رفعت حصيلة الوفيات إلى 364 حالة.

موضوعات متعلقة

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-3-2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

الصور

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

image description

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

image description

«سوق الجمعة».. من الحمام الزاجل إلى التماسيح «كله متاح»

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

الأكثر قراءة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة

«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء