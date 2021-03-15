حالات استحقاق حافز التميز للقيادات الحكومية (إنفوجراف)

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنفوجرافا يوضح ضوابط صرف حافز التميز العلمى لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، أن صرف الحافز يتطلب عرض إدارة الموارد البشرية على السلطة المختصة خلال شهر بيان ًا بالموظفين الذين يجوز منحهم حافز التميز ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون واللائحة وذلك بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية والإشرافية.أما بالنسبة لشاغلى باقى الوظائف، تعرض إدارة الموارد البشرية على لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تال بعد تقديم طلب الحصول على الحافز بيانًا بالموظفين الذين يجوز منحهم حافز التميز المتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون واللائحة.وأشار التنظيم والإدارة، إلى أن الصرف يبدأ من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية، ولا يجوز منح حافز التميز أكثر من مرة عند ذات المستوى العلمى.