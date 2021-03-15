«العالمي للسياحة»: حزم تحفيزية لقطاع السفر بـ 14 مليار دولار

قالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة،" WTTC"، إن الحزم التحفيزية التي تم تقديمها من قبل شركات السفر والسياحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من أجل البقاء، تأتي بهدف تعزيز الاستمرار ان القطاع في امس الحاجة إليه بينما تستمر جائحة فيروس كورونا المستجد في تدمير القطاع.وأشارت رئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، إلى أن المبلغ الذي تم تخصيصه من قبل شركات الطيران الذي بلغ 14 مليار دولار يأتي كإغاثة ضخمة، بعد ما يقرب من عام بدون سفر دولي واسع النطاق، وجعل الكثيرين على وشك الانهيار.وأكدت أن الأبحاث الاقتصادية الأخيرة أظهرت التأثير المدمر لوباء فيروس كورونا على قطاع السفر والسياحة في الولايات المتحدة، مع تأثر 9.2 مليون وظيفة وخسارة 155 مليار دولار من الاقتصاد الأمريكي بسبب انهيار السفر الدولي العام الماضي، وتعادل هذه الخسارة الكارثية للاقتصاد عجزًا قدره 425 مليون دولار يوميًا، أو ما يقرب من 3 مليارات دولار في الأسبوع، مشددة على الحاجة إلى هذه الخطوات الجريئة لتنشيط قطاع السفر وستوفر دفعة كبيرة للاقتصاد الأمريكي حيث تبدأ البلاد في قلب التيار ضد هذا الفيروس الرهيب.وتابعت " جيفارا"، إننا نعتقد أن مفتاح استئناف السفر الدولي سيتم من خلال إدخال نظام اختبار شامل عند المغادرة والوصول، من شأن اختبار المسافرين غير الملقحين، إلى جانب ارتداء الأقنعة الإلزامي وزيادة بروتوكولات الصحة والنظافة، أن يسمح بالاستئناف الآمن للسفر الدولي، سوف يتجنب خطر انتقال العدوى، ويوفر الوظائف ويساعد في سد الفجوة الهائلة في الاقتصاد الأمريكي المنكوب.