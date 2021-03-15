6 قواعد تقى من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

وضعت وزارة الصحة والسكان 6 قواعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.وأشارت إلى ضرورة البقاء فى المنزل فى حال ظهور أى أعراض والإتصال بالخط الساخن، التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات.وأشارت إلى ضرورة التباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن 1 متر، وغسل الأيدى داخل وخارج المنزل، والابتعاد عن التجمعات، وارتداء الكمامة الطبية.يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس عن تسجيل 644 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.