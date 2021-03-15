عودة الطالبات للمدينة الجامعية بأزهر أسيوط.. الخميس

أعلن الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، تمام استعداد المدينة الجامعية للطالبات لعودة طالبات كليات البنات بأسيوط، وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 18 مارس الجاري.وشدد نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، كما أكد الانتهاء من عمليات جميع عمليات الرش والتطهير والتعقيم لكافة الحجرات والمباني والمطبخ بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، وشدد على المتابعة الدائمة لعمليات النظافة والتعقيم المستمر.