روسيا: محاولات لتسييس استخدام لقاح «سبوتنيك V» المضاد لكورونا

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن هناك محاولات لتسييس استخدام اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك V)، بما في ذلك في أوروبا.وأضاف بيسكوف - في تصريح اليوم الاثنين - أن الطلب على اللقاح الروسي المضاد لكورونا في العالم يفوق العرض منه، مؤكدا أن الأولوية هي لتطعيم المواطنين الروس.وتابع: أن زيادة الطلب عن العرض على اللقاح الروسي تضع مهاما كثيرة على عاتق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لزيادة الإنتاج".. مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية يتلقيان يوميا تقارير مفصلة عن الوضع مع اللقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي.