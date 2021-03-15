«السبكي»: 2300 خدمة طبية للمنتفعين بـ «التأمين الصحي» بالأقصر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومساعد وزيرة الصحة، أنه سيتم تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، من خلال 65 منشأة صحية، تشمل 6 مستشفيات، 59 مركز ووحدة صحية.وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومساعد وزيرة الصحة، في تصريحات لـ "الدستور" أن مشروع التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ويهدف إلى تحسين الحياة الصحية للمواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة له وفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.