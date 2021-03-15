«الأنصاري»: الفيوم جزء من جنة الله على الأرض (فيديو)

وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه كل من اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمنطقة السواقي، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.وقال المحافظ، إن «الفيوم واحة مصر الصغرى جزء من جنة الله على الأرض وبها درع مصر الأمين وحصنها الحصين جيش وشرطة»، مؤكدًا: أن «مصرنا الغالية تعيش في أمان وسلام بقوة وتماسك أبناءها».ولفت إلى أن مصر تشهد إنجازات متعددة في مختلف القطاعات، خاصة مبادرة حياة كريمة، في ظل قيادة رشيدة واعية للتحديات.