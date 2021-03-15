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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز شاب صدم سوريًا أمام بوابة الرحاب

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:40 م
متهم
متهم
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم بحجز شاب ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، صدم شاب سوري أثناء عبوره الطريق أمام بوابة الرحاب بالتجمع الأول.

كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب وإرسال تقرير مفصل عن حالته.

أصيب شاب سورى الجنسية أثناء عبوره الطريق أمام بوابة الرحاب بمنطقة التجمع الأول، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية مما أسفر عن إصابة شاب سورى أثناء عبوره الطريق بإصابات بالغة، ثم اصطدام السيارة بعمود كهربائى.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول تفيد بإصابة شاب سورى الجنسية أثناء عبوره الطريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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