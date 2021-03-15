تفاصيل حصول «أوراسكوم للأهرام» على حق إدارة أنشطة «الصوت والضوء» (خاص)

كشف مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، عن وجود مفاوضات بين شركة أوراسكوم للأهرام الترفيهية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس والوزارة، حول عرض من أوراسكوم لإدارة شركة الصوت والضوء المملوكة لقطاع الأعمال بدلًا من الاكتفاء فقط بتطوير عروض الصوت والضوء ضمن المناقصة التي تقدمت إليها.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن العرض اشتمل على إدارة أوراسكوم للصوت والضوء في جميع أنشطتها مقابل نسبة من الإيردات، مشيرًا إلى أن أوراسكوم عرضت إغلاق النشاط لمدة 18 شهرًا من أجل التطوير، ما جعل هناك حالة من الغضب لدى العاملين واعتصامات بشركة الصوت والضوء منذ أسبوعين، ولكنها تعهدت لهم بعدم وقوع أي ضرر عليهم.وأوضح أن أوراسكوم ستستفيد من المناطق الاثرية التي تعرض فيها الصوت والضوء نشاطها خاصة في منطقة الأهرامات وأبو الهول، من خلال تنظيم حفلات وتطوير عرض الصوت والضوء.وأشار إلى أن الصوت والضوء كانت قد طرحت مناقصة عالمية لتطوير عروض والصوت والضوء، واشترت 4 شركات كراسة الشروط، إلا أنه لم يتقدم بعرض رسمي سوى أوراسكوم.