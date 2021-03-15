رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل حصول «أوراسكوم للأهرام» على حق إدارة أنشطة «الصوت والضوء» (خاص)

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
طباعة
كشف مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، عن وجود مفاوضات بين شركة أوراسكوم للأهرام الترفيهية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس والوزارة، حول عرض من أوراسكوم لإدارة شركة الصوت والضوء المملوكة لقطاع الأعمال بدلًا من الاكتفاء فقط بتطوير عروض الصوت والضوء ضمن المناقصة التي تقدمت إليها.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن العرض اشتمل على إدارة أوراسكوم للصوت والضوء في جميع أنشطتها مقابل نسبة من الإيردات، مشيرًا إلى أن أوراسكوم عرضت إغلاق النشاط لمدة 18 شهرًا من أجل التطوير، ما جعل هناك حالة من الغضب لدى العاملين واعتصامات بشركة الصوت والضوء منذ أسبوعين، ولكنها تعهدت لهم بعدم وقوع أي ضرر عليهم.

وأوضح أن أوراسكوم ستستفيد من المناطق الاثرية التي تعرض فيها الصوت والضوء نشاطها خاصة في منطقة الأهرامات وأبو الهول، من خلال تنظيم حفلات وتطوير عرض الصوت والضوء.

وأشار إلى أن الصوت والضوء كانت قد طرحت مناقصة عالمية لتطوير عروض والصوت والضوء، واشترت 4 شركات كراسة الشروط، إلا أنه لم يتقدم بعرض رسمي سوى أوراسكوم.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

الصور

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

«كفى» تكافح خطابات الكراهية بفن الكوميكس

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

صدور ترجمة كتاب «الجمعيات السرية والحركات الهدامة»