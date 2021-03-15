أطول يوم صيام في شهر رمضان 2021 - 1442

موعد شهر رمضان 2021 - 1442

وكشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.



ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجري الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهي بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.





عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021 ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا، فيكون آخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان، هو أطول أيام شهر رمضان المعظم من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 15 ساعة صوم و35 دقيقة.

وتصل مدة ساعات الصيام آخر أيام رمضان 15 ساعة و35 دقيقة، وصلاة المغرب 6:40، العشاء 8:07، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.

وكان قد صرح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر شعبــان 1442هـ يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21، يوم الأحد 14 مارس.





اقرأ أيضًا: «الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف) «فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا وأضاف القاضي، أنه بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبـت 29 من رجـــــب 1442 هـ (يوم الرؤية)، ويبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم(يوم الرؤية)، أما في محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5- 8 دقائق). ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1- 17دقيقة)، ماعدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.

وأضاف القاضي، أنه بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبـت 29 من رجـــــب 1442 هـ (يوم الرؤية)، ويبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم(يوم الرؤية)، أما في محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5- 8 دقائق). ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1- 17دقيقة)، ماعدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن 14 مارس، هو غرة شهر شعبان المبارك، وهو ما يعني أن ما يفصلنا عن شهر رمضان المبارك، شهر واحد فقط، والذي يعتبر أقدس شهور العام بالنسبة للمسلمين.