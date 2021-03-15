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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أطول يوم صيام في شهر رمضان 2021 - 1442

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:44 م
شهر رمضان
شهر رمضان
إيمان ماهر
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أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن 14 مارس، هو غرة شهر شعبان المبارك، وهو ما يعني أن ما يفصلنا عن شهر رمضان المبارك، شهر واحد فقط، والذي يعتبر أقدس شهور العام بالنسبة للمسلمين.

موعد شهر رمضان 2021 - 1442

وكشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجري الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهي بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا، فيكون آخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان، هو أطول أيام شهر رمضان المعظم من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 15 ساعة صوم و35 دقيقة.

وتصل مدة ساعات الصيام آخر أيام رمضان 15 ساعة و35 دقيقة، وصلاة المغرب 6:40، العشاء 8:07، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.

وكان قد صرح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر شعبــان 1442هـ يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 21، يوم الأحد 14 مارس.

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وأضاف القاضي، أنه بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبـت 29 من رجـــــب 1442 هـ (يوم الرؤية)، ويبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم(يوم الرؤية)، أما في محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5- 8 دقائق). ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1- 17دقيقة)، ماعدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.

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