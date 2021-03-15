نتنياهو ينتقم: التفاصيل الكاملة لحظر الأردن من استخدام المجال الجوي الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الجوية المتجهة من وإلى الأردن رداً على تأجيل عمان لطائرة كان من المقرر أن تنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.وتم تمرير الأمر من مكتب "نتنياهو" عبر وزارة النقل إلى هيئة الطيران المدني في رسالة بريد إلكتروني بعد ظهر يوم الخميس، قبل 45 دقيقة فقط من الموعد المقرر لإصداره.وذكرت صحيفة "معاريف" أن نتنياهو اتخذ القرار بشكل أحادي دون استشارة مجلس الوزراء أو مسؤولي الطيران، الذين أصيبوا بالذعر عند تلقي الأمر، مدركين تداعياته الدولية الكبرى.ومنع الطائرات المتجهة إلى الأردن من استخدام المجال الجوي الإسرائيلي يعتبر انتهاكًا لاتفاق السلام الذي أبرمته إسرائيل مع الأردن في عام 1994. وينتهك الأمر أيضًا اتفاقيات الطيران التي توصلت إليها إسرائيل مع عدد لا يحصى من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تستخدم المجال الجوي الإسرائيلي للرحلات التي تهبط في الأردن أو تلك التي تستخدم المجال الجوي الإسرائيلي والأردني للوصول إلى وجهات أخرى في المنطقة.وعند تلقي البريد الإلكتروني، سعى مدير هيئة الطيران المدني جويل فيلدشوه إلى وقف تنفيذه عن طريق إغراق مكتب "نتنياهو" بالاستفسارات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأمر الشامل، حسبما أفادت "معاريف". ورد سكرتير مجلس الوزراء تساحي برافرمان بأنه سينظر في الأمر ويرجع إلى "فيلدشوه".وبعد دقائق، رد "برافرمان" على مدير هيئة الطيران المدني، قائلاً إن نتنياهو يريد بالفعل المضي قدمًا في تنفيذ الأمر، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 1:00 مساءً.لكن من الواضح أن رئيس الوزراء غير موقفه قبل دقائق من الموعد النهائي وقرر التراجع عن الأمر، حسبما ذكرت "معاريف"، نقلاً عن عدد من كبار المسؤولين.وقال أحد كبار المسؤولين للصحيفة العبرية: "كان الأمر في اللحظة الأخيرة فعلاً. ليس لديك فكرة عن نوع الضرر الدولي الذي كان يمكن أن يلحق بإسرائيل إذا تم تنفيذ هذا الأمر على الأرض".وامتنع مكتب رئيس الوزراء عن الرد على التقرير، الذي أكدته عدة وكالات اخبارية أخرى.وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، وهو منافس لنتنياهو، رئيس الوزراء بشأن التقرير، قائلا إن أفعاله “تضر بالأمن القومي لإسرائيل"، كتب "جانتس" على تويتر :"نتنياهو مدفوع بدوافع شخصية وسياسية وأفعاله تتعارض مع اتفاقات إسرائيل الدبلوماسية. هذا فقط يُظهر أنه فقد تمامًا قدرته على ممارسة الحكم الجيد ويفعل كل شيء للاعتناء بنفسه بدلاً من البلاد".وكان من المقرر أن يقوم نتنياهو بأول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد نصف عام من إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين. وكان يأمل في استخدام الاجتماع مع ولي عهد الإمارات لتعزيز حملة إعادة انتخابه قبل أقل من أسبوعين من انتخابات الكنيست في 23 مارس.وقال مكتب رئيس الوزراء إنه واجه صعوبات في تنسيق الرحلة إلى الإمارات عبر الأجواء الأردنية بعد أن ألغى ولي العهد الأردني الأمير حسين زيارة للمسجد الأقصى في القدس، وهو موقع مقدس حساس يخضع للوصاية الأردنية، بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية.