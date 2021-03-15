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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ2.4 مليار جنيه.. إنشاء 6 مصانع متكاملة للغزل والنسيج بكفر الدوار

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:37 م
الغزل والنسيج
الغزل والنسيج
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تقدم كافة أوجه الدعم اللازم من المحافظة والأجهزة التنفيذية لسرعة تنفيذ مشروع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، والذى سيقام على مساحة ١٧٥ ألف متر مربع، بتكلفة ٢.٤ مليار جنيه بطاقة ٩٠٢٧ طن غزول و٥٠.٧ مليون متر نسيج سنويًا.

وأشار محافظ البحيرة إلى أهمية المشروع والذى سيعمل على عودة مدينة كفر الدوار لتتبوأ مكانتها كإحدى أهم قلاع صناعة الغزل والنسيج، حيث يهدف المشروع إلى إقامة ٦ مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج وهى (مصنع الصباغة والتجهيز - مصنع الغزل - مصنع النسيج - مصنع تحضيرات النسيج - مصنع التفصيل - مصنع البرم )، الأمر الذى سيسهم فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى صناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أهمية محور المحمودية والمحور الرابط وكافة الطرق والمحاور المرورية الجاري تنفيذها لخدمة الأنشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية.

وأكد محافظ البحيرة أن الدولة تسير بخطى ثابتة وقوية على أرض محافظة البحيرة بضخ استثمارات جديدة بقيمة ٢.٤ مليار جنيه، بخلاف ما شهدته البحيرة من مشروعات خلال العامين السابقين تجاوزت الثلاثة آلاف مشروع والـ ٥٥ مليار جنيه.

الجدير بالذكر أنه وفى إطار تنفيذ مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فقد تم توقيع عقود الأعمال الإنشائية لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار بين الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

كما أشار محافظ البحيرة أن تكلفة إنشاءات المشروع ٢.٤ مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات، وإحلال ١٧٠ ألف مردن متهالك بعدد ٨٨ ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية ٩٠٢٧ طن سنوي من الغزول بدلًا من ٣٦٦ طن يتم إنتاجها حاليا، وإنتاج ٥٠.٧ مليون متر سنويًا من النسيج بدلًا من ١٣ مليون متر يتم إنتاجها حاليًا، مع إضافة طاقة إنتاجية ٥٠.٧ مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.

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