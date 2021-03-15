رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كفى» تكافح خطابات الكراهية بفن الكوميكس

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:37 م
كفى
كفى
أحمد عاشور
طباعة
أطلق مجموعة من الشباب مبدرة تحت اسم "كفى"، والتي من شأنها مكافحة خطابات الكراهية والتمييز، وذلك من خلال أنشطتها المختلفة ومنها فن الكوميكس.

واستطاعت "كفى" تسليط الضوء على أبعاد كثيرة فى ظاهرة خطابات الكراهية الموجودة بالمجتمع المصرى، وذلك للعمل على رفع الوعى بها وبأثارها السلبية.

وأوضح سامح نسيم مسؤول المبادرة أن العديد من الشباب المصرى من رسامين وكتاب ومصممى الجرافيكس وأصحاب الأداء الصوتى لتقديم أعمال من فن الكوميكس وأفلام الجرافيكس القصيرة خلال مبادرة "كفى" والتى عملت على توعية الشباب على منصة الفيسبوك بخطورة ما يمارس من خطابات كراهية ضد الفئات الأكثر ضعفًا وكيفية وقوعهم ضحية لخطابات الكراهية فى الواقع ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعى وكيف أن خطابات الكراهية هى مصدر تهديد لحالة المواطنة والسلام المجتمعى.

وأضاف أن مبادرة "كفى" امتدت أنشطتها خارج عالم السوشيال ميديا، فقد قامت فرق من المتطوعين الفاعليين وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المحلى فى محافظات أسوان وأسيوط والمنيا والقاهرة بتنفيذ العديد من الأنشطة التى أستهدفت إلقاء الضوء على خطابات الكراهية للمشاركين مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقد سلطت تلك الأنشطة الضوء على خطابات الكراهية ضد المرأة وبين الأطفال ودور الشباب فى مواجهتها.

وأوضح نسيم، أن مبادرة "كفى" هى امتداد لفن الكاريكاتير المصرى ذو التاريخ الضارب فى القدم، حيث أن استخدام السخرية فى النقد للأوضاع الاجتماعية والسياسية وغيرها كان من أهم اساليب الشعب المصرى فى مواجهة تحديات واجهته على مدار تاريخه العريق.

واليوم وقد ظهر أثر خطابات الكراهية ابتداءً من أحداث الفتن الطائفية وحتى حادث سيدة السلام فقد حان الوقت ليتحد الجميع لصيانة المواطنة ووقف خطابات الكراهية التى تعمل كالسم فى الجسد المصرى.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الصور

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

«كفى» تكافح خطابات الكراهية بفن الكوميكس

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

صدور ترجمة كتاب «الجمعيات السرية والحركات الهدامة»