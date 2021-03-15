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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: النمو يقفز إلى 6.4% العام المقبل وفقًا للتوقعات الدولية

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:36 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توقعات دولية متفائلة بشأن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 2.8٪ خلال السنة المالية 2020-2021 والقفز إلى 6.4٪ خلال العام المالي 2021-2022، كما أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتمانى، التصنيف السيادى لمصر على المدى طويل الأجل عند مستوى B+ بما يعكس حجم الديون الخارجية المعتدل واستعداد الحكومة لاستئناف الإصلاحات المالية.

وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حصلت عليه «الدستور»، أن وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصرى على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضى، حيث ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما أشاد البنك الدولى بالخطوات الإيجابية التى اتخذتها مصر فى مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولى 2021، كما كشف موقع ترافيل بلس الأمريكى المتخصص فى السياحة والطيران تقريرًا عن الوجهات السياحية العالمية الشهيرة التى يمكن للمسافرين الأمريكين زيارتها فى الوقت الحالى، حيث جاءت مصر ضمن أهم عشرين مقصدًا سياحيًا على مستوى العالم على استعداد لاستقبال السائح الأمريكى الآن.

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