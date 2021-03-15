نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتى التمريض والتربية النوعية

واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تفقد لجان الامتحانات بكلية التمريض يرافقه الدكتورة محبوبة صبحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على حسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، بالإضافة إلى إجراءات التباعد بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.واستكمل سمير جولته التفقدية بكلية التربية النوعية، حيث تابع أعمال الامتحانات يرافقه الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية والوكلاء.وقال نائب رئيس الجامعة إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على متابعة سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات.