«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع ارتفاع الحرارة نهارًا.وأضاف «شاهين»، في تصريحاته لـ«الدستور»، أن الطقس يشهد انخفاضًا مرة أخرى في الحرارة بعد غياب الشمس، وهو ما يخلق فارقًا بين العظمى والصغرى 13 درجة مئوية، مشددًا على ضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية لعدم الإصابة بنزلات البرد.ويشهد الطقس الغد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.بينما يشهد الخميس شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.وأكدت هيئة الأرصاد أنه اعتبارًا من السبت 20 مارس ستشهد درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 8-9) درجات مئوية ليسود طقس حار نهارًا بارد ليلًا.