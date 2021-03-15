رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 15 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بحي غرب المنيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:30 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
كثف حي غرب مدينة المنيا أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة، اليوم، بمختلف الشوارع بالحي، وتم رفع 15 طن مخلفات من نقاط التجمع ونقلها للمقلب الوسيط، وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة، وخاصة فيروس كورونا.

قال رمضان جمال، رئيس حى غرب، إن أعمال النظافة بدأت منذ الصباح الباكر ومستمرة على مدار اليوم من خلال ٣ورديات للحفاظ على النظافة على مدار اليوم، شملت مناطق مضرب الأرز، و6 أكتوبر، وشارع المؤسسة بشاهين، وشارع السادات بالخشاية، حيث تم رفع القمامة والأتربة من شوارع الحى ومن الأرصفة الجانبية، ورفع ما يقرب من ١٥ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى وتم نقلها إلى المقلب الوسيط.

وأكد رئيس الحي أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئي مركز ومدينة المنيا بتكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

الصور

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

image description

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

image description

«سوق الجمعة».. من الحمام الزاجل إلى التماسيح «كله متاح»

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

الأكثر قراءة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة

«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء