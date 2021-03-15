رفع 15 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بحي غرب المنيا

كثف حي غرب مدينة المنيا أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة، اليوم، بمختلف الشوارع بالحي، وتم رفع 15 طن مخلفات من نقاط التجمع ونقلها للمقلب الوسيط، وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة، وخاصة فيروس كورونا.قال رمضان جمال، رئيس حى غرب، إن أعمال النظافة بدأت منذ الصباح الباكر ومستمرة على مدار اليوم من خلال ٣ورديات للحفاظ على النظافة على مدار اليوم، شملت مناطق مضرب الأرز، و6 أكتوبر، وشارع المؤسسة بشاهين، وشارع السادات بالخشاية، حيث تم رفع القمامة والأتربة من شوارع الحى ومن الأرصفة الجانبية، ورفع ما يقرب من ١٥ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى وتم نقلها إلى المقلب الوسيط.وأكد رئيس الحي أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئي مركز ومدينة المنيا بتكثيف حملات النظافة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا