محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة فورية لـ مصطفى محمد صبرة

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية فورية للمواطن "مصطفى محمد صبره" ابن مركز تلا فور استغاثته وذلك نظرًا لظروفه المرضية والمعيشية الصعبة، موجهًا مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة شهرية للحالة لحين استكمال إجراءات استحقاق تكافل وكرامة له.يأتى هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة والتفاعل والتواصل الدائم مع المواطنين.كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بضرورة متابعة الحالة وتقديم كافة الفحوصات الطبية اللازمة والرعاية الطبية الكاملة له.الجدير بالذكر أن المواطن مصطفى محمد صبره البالغ من العمر 27 عاما ابن مركز تلا سافر للعمل لدولة الإمارات بحثًا عن لقمة العيش وبناء مستقبله ومساعدة أسرته وأثناء عمله حدث له حادث أليم، حيث وقع من السقالة من الطابق الثاني وأصيب بشلل رباعي وأصبح طريح الفراش لا يقدر علي الحركة.