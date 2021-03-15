10 آلاف و896 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت السلطات الصحية في بولندا اليوم الاثنين 10 آلاف و896 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و917 ألفا و527 حالة.وذكر راديو بولندا أن السلطات الصحية سجلت أيضا 28 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 47 ألفا و206 حالات.وأعلنت وزارة الصحة البولندية أن عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج بالمستشفيات في مختلف أرجاء البلاد بلغ 20 ألفا و249 مصابا بينهم 2084 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تم تسجيل تعافى 14 ألفا و228 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى مليون و574 ألفا و455 شخصا.