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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الأمريكي يزور الهند الجمعة

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:28 م
لويد أوستين
لويد أوستين
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ذكرت وزارة الدفاع الهندية، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين سيقوم بزيارة إلى الهند، خلال الفترة من 19 إلى 20 مارس الجاري، كجزء من جولته في المنطقة، ومن المنتظر أن يلتقي خلالها نظيره الهندي راجناث سينج ومسؤولين رفيعي المستوى.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (ذا إينديان إكسبريس) اليوم - أن زيارة أوستين للهند تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية الأمريكية - الهندية.

وأشارت إلى أن الجانبين سيناقشان سبل زيادة تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي وتبادل وجهات النظر، حول التحديات الأمنية الإقليمية والمصالح المشتركة في الحفاظ على منطقة الهندي-الهادي حرة ومنفتحة.

ولفتت صحيفة (ذا إينديان إكسبريس) إلى أن هذه الزيارة هي أول زيارة رسمية من الولايات المتحدة إلى الهند على مستوى وزاري، منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

تأتي هذه الزيارة بعد تصريحات لقائد القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ فيليب ديفيدسون، أوضح فيها أن الوضع الحالي للعلاقات الأمريكية الهندية يمثل فرصة تاريخية لتعميق الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف أن القيادة الأمريكية تعتبر التعاون الأمني مع الهند ضرورة استراتيجية، وتتوقع الولايات المتحدة حدوث تقدم في تبادل المعلومات والتشغيل البيني والمزيد من التدريبات العسكرية المشتركة مع الهند.

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