اتفاقات لإنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي في دول الاتحاد الأوروبي

أكد مطورو لقاح سبوتنيك-في المضاد لفيروس كورونا اليوم الاثنين أنهم توصلوا إلى اتفاقات لإنتاجه في دول أوروبية، في وقت تنظر وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي في مسألة منح اللقاح الروسي ترخيصا رسميا.وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف في بيان أن منظّمته "توصلت بالفعل إلى اتفاقات مع شركات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لإطلاق إنتاج سبوتنيك-في".