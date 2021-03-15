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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أمين صندوق «مستثمري العاشر»: شبكة الطرق الجديدة تُسهل حركة التجارة الداخلية

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:26 م
جريدة الدستور
أسماء إبراهيم
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قال المهندس محمود سلطان، أمين الصندوق بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مشروعات الطرق الجديدة، حققت طفرة حقيقية للصناعة وسهّلت حركة نقل التجارة الداخلية والمواطنين ونقل البضائع، مشيرًا إلى أنها عامل جذب حقيقي للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح «سلطان»، أن شبكة الطرق الجديدة خفضت تكاليف النقل على المشروعات الصناعية التي كانت تُعاني أشد المعاناة في الفترة الماضية، كما أن استكمال مشروعات الطرق ورفع كفائتها ودخول القطارات السريعة للخدمة سينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

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