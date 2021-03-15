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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصدر» ينتقد الأعمال الاحتجاجية الشعبية في النجف العراقية

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:24 م
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
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انتقد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر اليوم الاثنين، الأعمال التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في محافظة النجف الأشرف العراقية.

وقال الصدر - في تغريدة له على تويتر أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إنه يشعر بمأساة تجاه المتظاهرين الذين أحرقو الإطارات في الطرق الرئيسية ".

وأضاف الصدر"إني أحس بمأساتهم وأهاتهم وأسمع أنينهم، فقد استحكم الفساد في بلدي ودمر كل أشيائي الحبيباتِ"، لافتا إلى أنه يجب أن يكون صوتهم عاليا في صناديق الاقتراع والمشاركة بالانتخابات لإحداث التغيير.

كما شدد الصدر، على المتظاهرين بعدم حرق الإطارات وقطع الشوارع وترهيب المارة لأنها لا تؤدي إلى الإعمار والذي هو هدف أساسي للاحتجاجات.

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