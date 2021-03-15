التضامن: إصدار 733 ألف بطاقة خدمات متكاملة.. وإطلاق المرحلة 2 قبل منتصف 2021

قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، إنه تم إصدار 733 بطاقة خدمات متكاملة لأشخاص ذوي الإعاقة حتى تاريخه، من إجمالي 2 مليون بطاقة مستهدفة خلال المرحلة الأولى، والتى تم إطلاقها منذ أكثر من عام، ومنهم المستفيدين من الدعم النقدي كرامة.وأشار في تصريحات للدستور، إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 13 نوع من الإعاقات الشديدة وهى متلازمة داون، طيف التوحد، الجذام، الشلل الدماغى، الشلل الرباعى النصفى العلوى أو السفلى، ضمور العضلات، فقد البصر التام، تيبس المفاصل فى أطراف متعددة، البتر متعدد الأطراف، ذوى القزامة، صغر أو كبر حجم الرأس، وفقد السمع التام.وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف الإعاقات الأقل حدة من المرحلة الأولى، متوقعا أن يتم إطلاقها قبل منتصف العام الجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة والسكان، موضحا أن مكاتب التأهيل المنتشرة فى 27 محافظة أنهت كافة استعداداتها لإطلاق المرحلة الثانية، كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة، وتم التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي لتصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية.وأشار إلى أن المرحلة الثانية تأتي استكمالا للأولى على أن تستهدف تدريجيا كل شخص ذوي الإعاقة والبالغ عددهم حوالي 11 مليون، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومؤشرات الصحة العالمية والتي تشير إلى أن من 10 إلى 15% من سكان مصر يعانون من إعاقات مختلفة.