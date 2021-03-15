تدريبات عسكرية مشتركة بين بيلاروس وروسيا غدا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين أن تدريبات مراكز قيادة مشترك لضباط الجيشين البيلاروسي والروسي ستنطلق في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع البيلاروسية في بيان لها بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (بيلتا) الرسمية في بيلاروسيا، إنه "في الفترة من 16 إلى 18 مارس، سيجري تدريب مراكز قيادة مشترك تحت قيادة قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية إيجور جولوب، وذلك للتدريب على تخطيط استخدام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في عملية دفاعية يقوم بها تجمع قوات إقليمي، وكذلك على الاستخدام المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لجمهورية بيلاروسيا والقوات الفضائية الجوية لروسيا الاتحادية".ويشارك في هذا التدريب ضباط قيادات الوحدات والتشكيلات للقوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسية، بالإضافة إلى مجموعة عمليات لضباط القوات المسلحة الروسية.وكانت وزارتا الدفاع الروسية والبيلاروسية أعلنتا في مطلع الشهر الحالي عن التوصل إلى اتفاق على إنشاء ثلاثة مراكز مشتركة لتدريب العسكريين في البلدين.