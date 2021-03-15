قبل رمضان.. حملات تموينية مكبرة في شمال سيناء

قال علاء سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن المديرية بالتعاون مع مباحث التموين تمكنت من من ضبط وتحرير 7 محاضر تموينية متنوعة، وذلك خلال حملة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق شمال سيناء.وأكد في بيان له، أنه تم ضبط وتحرير 7 محاضر تموينية لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وأشار مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء إلى تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط الأسواق، والتزام التجار بالأسعار المحددة والإعلان عنها وتخفيض الأسعار بالنسبة للسلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.