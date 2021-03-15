انطلاق قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية

انطلقت اليوم الإثنين، قافلة طبية مجانية بمنطقة طوسون بقرية عين غصين في محافظة الإسماعيلية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على أن تستمر على مدار يومين.وقال الدكتور الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة تضم عيادات «باطنة، جراحة عامة، أسنان، أنف وأذن، النساء والتوليد، عظام، وجلدية»، فضلًا عن عيادة مجهزة للكشف عن الأمراض المزمنة كأمراض ضغط الدم والسكر، ومعمل للتحاليل وأجهزة أشعة وصيدلية يتوافر بها 80 صنفًا علاجيًا بالمجان.وأشار إلى تحويل جميع الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة؛ لإجراء الجراحات اللازمة لها، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.