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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مرسى مطروح يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:19 م
مشروعات البنية التحتية
مشروعات البنية التحتية
ياسمين شعيب
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قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الإثنين، إنه تم رصف عمارات الروضة والشوارع الفرعية وشارعي الجلاء والجديد وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة بناءً على الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة لمجلس المدينة.

وأكد جاب الله أنه جاري العمل في إعادة الشئ لأصله بشوارع المنطقة الطبية بوضع الطبقة الخرسانية بعد الانتهاء من مشروعات الغاز الطبيعي بالمنطقة تمهيدا لأعمال الرصف التي لاقت استجابة من الأهالي كخطوة نحو رفع كفاءة الشوارع الداخلية بالحي.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال حتي بعض شوارع علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد والروضة والسنوسية وطريق الخروبة وجاري الانتهاء من طبقة الأساس تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتى الشوارع الفرعية خلف الاذاعة بناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس المدينة الشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في أعمال الرصف بشوارع الأحياء والعزب لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة، بالتزامن مع تمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة تيسيرا على سيارات المواطنين والطوارئ لحين رصف تلك المناطق.

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