رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الحكومة في طبرق لأداء اليمين الدستورية

توجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الإثنين إلى مدينة طبرق، لأداء اليمين الدستورية.ومن المقرر أن تجرى مراسم أداء اليمين في جلسة لمجلس النواب، حيث سيؤدي المنفي اليمين أمام رئيس المحكمة العليا، بينما يؤديها.وبحسب بوابة الوسط الليبية أن نحو 30 نائبا وعدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في طريقهم إلى مدينة طبرق.وأوضحت البوابة أن الرحلة التي تقل النواب والوزراء، انطلقت من مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم الإثنين.