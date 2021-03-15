إعطاء 25.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، أنه جرى إعطاء 25.8 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن.وتشير البيانات المعلنة، إلى أن معدل التطعيم في البلاد يبلغ 349 ألفًا و372 جرعة في اليوم.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المملكة المتحدة ستة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح، من جرعتين.وبدأت حملات التطعيم في البلاد قبل نحو 12 أسبوعًا.