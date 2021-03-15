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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعطاء 25.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:18 م
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، أنه جرى إعطاء 25.8 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن.

وتشير البيانات المعلنة، إلى أن معدل التطعيم في البلاد يبلغ 349 ألفًا و372 جرعة في اليوم.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المملكة المتحدة ستة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح، من جرعتين.

وبدأت حملات التطعيم في البلاد قبل نحو 12 أسبوعًا.

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