الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس المقبل، حفله الشهري؛ لدعم الفائزين في الدورات الخمس السابقة من مسابقة الصوت الذهبي، بمشاركة الطلاب الدارسين بورش الغناء المقامة ببيت الغناء، وحفل (نتاج ورش الغناء بمشاركة الأصوات الذهبية)، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.يتضمن برنامج الحفل موشحات جماعية للأصوات الذهبية والدارسين منها (يا غصن نقا)، و(يا شادي الألحان)، و(هات ايها الساقي)، كما تشدو الطالبة رضوى إبراهيم بأغنية (سكن الليل) لفيروز، ويشدو الصوت الذهبي عبد الله لبيب (مضناك) لمحمد عبد الوهاب، والطالب أحمد حسام (مولاي) للنقشبندي، والصوت الذهبي مازن حلمي (سحب رمشه) لمحمد قنديل، والطالبة بنسيس سمير (قلبي دليلي) لليلى مراد، والطالب محمد علي (لاموني الناس) لفايد محمد فايد.قام بتدريب ورش الغناء الفنان مصطفى النجدي، والحفل قيادة المايسترو دكتور مدحت عبد السميع.