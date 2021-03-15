منذر آل الشيخ: مصر مارد الغاز القادم

أشاد المدون السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، بتحركات الحكومة المصرية لتطوير قطاع الغاز، مثنيا على دور القيادة السياسية المصرية التي وضعت مصر والمصريين أولًا وانشغلت بالإصلاحات وتعمل بصمت رغم الاضطرابات المحيطة.وقال آل الشيخ في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الاثنين: "مصر مارد الغاز القادم توقعات بوصول الإنتاج إلى أكثر من 7 مليار قدم مكعبة خلال المرحلة الأولى".وأضاف: "اللهم بارك للكنانة ولشعب مصر الكريم خطوات مباركة لقيادة وضعت مصر والمصريين أولًا وانشغلت بالإصلاحات عملت وتعمل بصمت رغم الاضطرابات المحيطة بحدودها من عدة جهات".يأتي هذا فيما قالت وزارة البترول المصرية، أمس الأحد، إنه من المخطط له الوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة 2021-2022، بما يزيد نحو 9% عما أعلنته أواخر العام الماضي عند 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا.وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 6.550 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019-2020.وشهدت مصر طفرة في إنتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة بفضل الحقل ظُهر في البحر المتوسط واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.