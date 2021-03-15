«الرعاية الصحية» تنتهي من تطوير 17 وحدة صحية في الأقصر قريبا

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل في المحافظات، أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير داخل 17 وحدة صحية داخل محافظة الأقصر قريبا.وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات لـ " الدستور" أن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، بدأت في المحافظة من خلال 42 وحدة ومركز طب أسرة، ومن المقرر أن تصل لـ 59 مركز ووحدة طب أسرة تغطي كافة أرجاء المحافظة.وأشار "السبكي" إلى أن أعمال التطوير تجرى على قدم وساق داخل المنظومة بشكل عام، وذلك للوصول لمعدلات التطوير المطلوبة لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، وتحسين المنظومة الطبية بالمحافظات.