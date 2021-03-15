ضبط 5 أطنان أرز أبيض وأعلاف منتهية الصلاحية بالشرقية

قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بمشاركة رئيس الرقابة والمفتشين بالإدارة بحملة مفاجئة على مضرب أرز ملحق به مدشة بقرية حوض نجيح، وتم ضبط (30) شيكارة أرز أبيض منتهي الصلاحية زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي كمية (750) كيلوجرام، وضبط (100) شيكارة خلطة أعلاف مجهولة المصدر، باجمالي 4 أطنان ونصف وتم تحرير المحضر اللازم.كما داهمت الحملة المخبز اﻵلي بمدينة ههيا وتبين من التفتيش على أعمال المخبز التصرف في (11) شيكارة دقيق تمويني مدعم استخراج 82%، وتم تحرير محضر اثبات حالة تنفيذأً للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017.وتستمر مديرية تموين الشرقية فى شن الحملات لإعادة الإنضباط للسوق، وضبط المخالفين.يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد وجه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين