مدير صحة السويس يزور مستشفى العبور لدراسة إعادة افتتاحه

زار وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى، مستشفى العبور صباح اليوم لدراسة إعاده تأهيله وافتتاحه قريبًا لخدمة أهالى المنطقة وأهالى السويس بشكل عام.وقال الحفناوي ان إعادة فتح مستشفى العبور سيساهم في تخفيف الضغط على مستشفى السويس العام، وجاء ذلك بعد توقف العمل بالأقسام الداخلية والحضانات والاستعانة بالأطباء والتمريض خلال الموجة الأولى والثانية من فيروس كورونا المستجد فى مستشفيات العزل المختلفة.وزار مدير صحة السويس الأقسام الداخلية للأطفال والنساء وحجرة العمليات الكبرى وأيضًا قسم حضانات الأطفال لدراسة إعادة التأهيل وتشغيل المستشفى بكامل طاقتها.كما تفقد العيادات الخارجية وتأكد من انتظام العمل بتلك العيادات وباقى أنشطة المركز الطبية مثل عيادة الأطفال وعيادة أمراض النساء ومتابعة الحمل وعيادة الأسنان والمعمل والصيدلية.